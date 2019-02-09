Накануне в Ледовом дворце выступили звезды Love Radio.

В пятницу, 8 февраля в Петербурге прошло Big Love Show. Звезды Love Radio собрались в Ледовом Дворце.

Для зрителей спели звезды российской эстрады: Дима Билан, Полина Гагарина, Макс Барских, LOBODA, Егор Крид, Ёлка, Мот, Тимати, Jah Khalib, Burito, Ханна, Сергей Лазарев, Artik & Asti, MATRANG, Елена Темникова, HammAli & Navai, Леша Свик, Юлианна Караулова, Градусы, Тима Белорусских, Smash, Мари Краймбрери, Джиган, Luxor, СYGO, Ivan Valeev и другие.

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с мероприятия.