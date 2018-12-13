Современные художники устроили выставку на бывшем пивоваренном заводе

Корреспондент Piter.TV посетил мероприятие и пообщался с организаторами и участниками экспозиции.

В конце апреля в Санкт-Петербурге прошла десятидневная выставка современного искусства ЛЭВЭЛС, посвящённая перспективам и тенденциям развития современного искусства в Северной столице. Корреспондент Piter.TV посетил мероприятие и пообщался с организаторами и участниками экспозиции.

Местом проведения выставки был выбран бывший пивоваренный завод Степана Разина. Куратор выставки, Мария, призналась, что выставочные проекты в таких пространствах в Северной Столице сейчас особенно популярны. Всего организаторы показали 35 работ, созданных двадцатью художниками из разных направлений искусства.

На первом этаже мы представили графику, на втором – скульптуру, инсталляции и объёмные модели. И на третьем расположили – инсталляцию, которая взаимодействует с пространством. Это такая метафора на все современное искусство, когда все постепенно переходит от листа к концепции.

– Мария Колотовкина, куратор выставки

Одной из работ, представленных на выставке стала инсталляция под названием "Вечная молодость". По словам автора арт-объекта, в своем творчестве она исследует современную реальность и пытается понять, что сейчас движет человечеством. В частности, что приходит на смену религии. В качестве обобщающего символа она использовала крест, на котором художница разместила разные стороны жизни, которые по ее мнению увлекают современного человека.

Я изображаю на кресте телефон. Это означает социальные медиа. Кредитную карту, потому что сейчас невозможно не думать о деньгах. Вагину – символ сексуальности, и эмодзи. Мне кажется очень типичным то, как люди сейчас все свои эмоции подменяют просто веселыми картинками. В центре находится мой автопортрет, где я делаю фотографию, которая на мой взгляд отражает настроение современного общества, а справа стоит снимок грустной пионерки, как отражение прошлого, которое в нас остается и от которого невозможно уйти. А под крестом находится горстка праха, но с блестками, так как я не думаю, что сейчас кто-то на полном серьезу, находясь в этом веселом и мусорном информационном потоке, может всерьез думать о смерти. Поэтому прах я украсила блестками.

- Александра Казаковцева, художница

По словам Александры, современное искусство, несмотря на все внешнюю отличительность по сравнению с искусством классическим, занимается тем же самым. Современные авторы пытаются выразить то, что невозможно выразить никак иначе. Девушка считает, что другого способа ими поделиться, кроме как воплотить в произведение искусства, не существует.

Сейчас современное искусство предполагает очень большую возможность выбора форм, и совершенно необязательно ограничиваться каким-то академическим умением. Можно в принципе не уметь ничего, но так хотеть что-то сказать, что найти собственный путь.

– Александра Казаковцева, художница

Основной трудностью в подготовке инсталляций было грамотное размещение арт-объектов в пространстве. Для этих целей организаторы прибегли к хитрому ходу – разместили их в искусственно созданных кубических витринах, созданных на основе света. Такой способ позволил им сделать пространство свободным и сакцентировать внимание зрителей на экспозициях. Выставка продлилась десять дней, за которые творчество художников посмотрело около 1000 человек.

Видео: Piter.TV