В Петербурге прошла церемония спецгашения почтовых марок к ЧМ-2018

На самих марках изображены команды-участницы турнира

Торжественная церемония специального гашения почтовых марок, посвященных чемпионату мира по футболу, который состоится в России летом, прошла в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

В церемонии приняли участие представители правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, послы чемпионата мира по футболу от города-организатора. Это народный артист России, баритон Мариинского театра Василий Герелло и известный телекомментатор, президент Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга Геннадий Орлов.

Эти марки спустя много лет будут стоить приличных денег. Я должен сказать, что в городе уже завершается стадия подготовки к чемпионату мира по футболу, сдаются последние объекты - сейчас протестированы все объекты, которые будут задействованы. Владимир Кириллов – вице-губернатор города

Сегодняшнее мероприятие не последнее в рамках подготовки к ЧМ-2018, отметил директор филиала "Почта России". После неё ожидается спецгашение марки, посвященной финалу чемпионата.

Фото: Новости Санкт-Петербурга/ Вконтакте