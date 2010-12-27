В Петербурге прошла церемония спецгашения почтовых марок к ЧМ-2018

Торжественная церемония специального гашения почтовых марок, посвященных чемпионату мира по футболу, который состоится в России летом, прошла в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
В церемонии приняли участие представители правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, послы чемпионата мира по футболу от города-организатора. Это народный артист России, баритон Мариинского театра Василий Герелло и известный телекомментатор, президент Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга Геннадий Орлов.
Эти марки спустя много лет будут стоить приличных денег. Я должен сказать, что в городе уже завершается стадия подготовки к чемпионату мира по футболу, сдаются последние объекты - сейчас протестированы все объекты, которые будут задействованы.
Владимир Кириллов – вице-губернатор города
Сегодняшнее мероприятие не последнее в рамках подготовки к ЧМ-2018, отметил директор филиала "Почта России". После неё ожидается спецгашение марки, посвященной финалу чемпионата.
Фото: Новости Санкт-Петербурга/ Вконтакте