Активисты Петербурга организовали рейд против незаконной рекламы

ОНФ провел акцию против размещения незаконной рекламы на улицах города.

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по очистке улиц Петербурга от незаконной рекламы. Небезразличные граждане прошлись по остановкам, дорожным ограждениям и столбов освещения улиц, срывая с них листовки и очищая асфальт от граффити.

По сведениям от чиновников, за прошлый год было убрано более пяти тысяч квадратных метров нелегальных рекламных предложений. За 2018 году это количество достигнуто только за один июль.

Активисты получили от петербуржцев 200 жалоб. Представители организации прошлись по указанным адресам, но не везде выявили факты нарушений. Большую помощь ответственным чиновникам и сотрудникам уборки оказывают антивандальные покрытия, установленные на многих остановках общественного транспорта.

Отметим, что рейды по городу продолжатся до 15 августа включительно.

Фото: Piter.tv