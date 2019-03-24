По данным СМИ, задержан один человек.

В воскресенье, 24 марта в Петербурге прошел митинг за честные выборы. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Митинг проходил на площади Ленина. По сообщению мобильного корреспондента, на акции присутствовали партии "Справедливая Россия", "Яблоко", активисты "Парнаса", "Пиратской партии", "Весны", "Роста". СМИ сообщают о задержании одного человека. Мужчину увели в автобус. По словам правоохранителей, они намерены проверить его документы. Он заявил, что его задержали из-за плаката, который он привез с собой.

Видео: Piter.tv