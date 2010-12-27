В Петербурге прошел митинг в защиту парков и скверов

Общественники предложили устроить в Петербурге Год садов.

Сегодня, 17 марта активисты вышли на защиту парков и скверов Петербурга. На митинг вышли несколько десятков человек.

На акции выступили депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Огранизатором мероприятия стало движение "Зеленая коалиция", объединяющая несколько инициативных групп.

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански выступил на митинге от имени "Зелёной коалиции". Он выдвинул предложение объявить 2020 год в Петербурге Годом садов, парков и скверов.

Активисты собирали подписи под обращением к действующему губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы превратить территорию завода Климова в сквер. Также общественники хотят сохранить Суздальский лес.

Фото: ВКонтакте/Центральный район за комфортную среду обитания