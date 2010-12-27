В Петербурге прошел массовый заплыв

В заплыве на 2300 и 4600 метров участвовали пловцы из России и других стран.

В Северной столице прошел массовый заплыв "X-Waters Saint Petersburg Swim 2018" на 2300 и 4600 метров. В мероприятии приняли участие не только пловцы из России, но и из других стран мира. Об этом пишет "Мойка 78".

Отмечается, что Неву покоряли около 600 человек.

Пловцы финишировали на пляже у Петропавловской крепости. Члены жюри выбрали по три победителя в женской и мужской категории в абсолютном зачете, а также по три победителя в этих же категориях в возрастном зачете.

По словам одной из участниц, комфортному заплыву помешали водоросли, которые то и дело цеплялись за лицо и наручные часы.

Фото: ВКонтакте/Наталья Шкурко