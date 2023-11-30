В Петербурге прошел Бизнес Фест Сбера

Тысячи предпринимателей смогли обменяться опытом, контактами и задать свои вопросы ведущим менторам и наставникам.

Программа фестиваля разбита на несколько площадок, где каждый час проходили сессии и дискуссии с руководителями самых быстрорастущих российских компаний.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Возможно, кто-то себе приметит полезные сервисы, услуги и продукты от группы Сбер, которые помогут внедрять, успешно продвигать, реализовывать стратегию.

Участники обсудили множество тем: от масштабирования бизнеса до участия в госзакупках и коллаборации с другими проектами

Владимир Богов, участник Бизнес Феста:

Здесь собраны люди из разных сфер и всегда интересно и с людьми пообщаться, потому что большинство проблемы у предпринимателей, они в принципе, плюс-минус одинаковые. То есть это развитие, это какие-то маркетинговые моменты, это работа с клиентами. И, соответственно, то, что Сбер организовать такую площадку, довольно интересное место.

Алексей Кокин, участник Бизнес Феста:

Мы занимаемся швейным производством, отшиваем одежду для брендов. Пришел на это мероприятие, случайно увидел у Александра Кондрашова блогера рекламу буквально вчера и решил посетить. Возможно, здесь посмотрю про госзакупки. Возможно, с кем-то просто пообщаюсь, познакомлюсь и просто для расширения кругозора.

Под руководством опытных психологов и бизнес-тренеров на площадках разбирали реальные кейсы и франшизы. В конференции приняли участие не только опытные предприниматели, но и те, кто только мечтает об открытии своего дела.

Саргылана Семёнова, участник Бизнес Феста:

Мы с Якутии приехали, в Москве были, потом в Суздали были со старшим сыном, потом сюда приехали на неделю и решили, так сказать, такое мероприятие не пропустить. Мы хотим открыть бизнес, семейный магазинчик, наверное, продукты. Просто хотим посмотреть и увидеть умных людей.

Фестиваль намерено прошел в оффлайн-формате, ведь главной задачей стало общение представителей МСП с признанными гуру бизнеса в неформальной обстановке.

Видео: Piter,tv