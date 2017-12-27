В Петербурге из-за неприятностей в Можайке курсант скрылся в неизвестном направлении

В Петербурге пропал без вести курсант Можайки, причины исчезновения лишь предположительные.

В Санкт-Петербурге пропал 17 летний курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. До своего исчезновения молодой человек зашел к родственникам и оставил прощальную записку.

В полицию Петербурга поступило заявление о пропаже 17-летнего курсанта. Известно, что он ушел с базы в поселке Лехтуси Всеволожского района Ленинградской области 15 января 2018 года. Также установлено, что в день исчезновения в 16.00 парень написал записку, попрощался, снял 10 000 с карточки, а на телефонные звонки он не отвечает.

Помимо заявления с учебного заведения в полицию обратился отец юноши. Он рассказал, что 16 января текущего года первокурсник вышел из квартиры по месту регистрации в Пушкине. Позже пропавший посетил школу, где встретился с родным братом. Также он "заглянул" в детский сад, где курсанта видел еще один младший брат.

Родители пропавшего отмечают, что у молодого человека были проблемы по месту учебы, что могло послужить причиной ухода.