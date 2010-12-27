В Петербурге проходят массовые задержания педофилов

Следкомы Петербурга и Ленобласти за сутки задержали четырех человек по обвинению в педофилии. Одного из подозреваемых нашли в Новых Крестах, двух других во Всеволожском и Кировском районах, а последнего, учителя музыки - в Выборгском районе.

В Петербурге и Ленобласти за сутки задержали четырех человек. Об этом пишет издание "47news".

В ночь на 7 апреля Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по части первой статьи 135 УК РФ – "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Поводом для проверки послужило заявление матери школьницы из поселка Назия. Женщина сообщила, что 4 апреля около 16 часов неизвестный домогался ее дочери. По данному делу задержали 62-летнего местного.

Примерно в это же время Следком Всеволожского района задержал 40-летнего жителя деревни Новое Девяткино. Дело возбудили по второй части статьи 135 УК РФ – "Развратные действия в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Потерпевший - школьник из петербургского интерната, который побывал у него дома.

Курьезность ситуации в том, что мужчину задержали в его день рождения, а подросток начал давать показания в Следственном комитете Калининского района Петербурга, куда его доставили в ночь на 6 апреля после того, как его же нашли оперативники уголовного розыска. Выяснилось, что подросток сбергал из интерната несколько дней назад, а после рассказал о квартире на Светланьевском проспекте, где с мальчиком происходили неприятные вещи.

Когда Следком Калининского района задержал двоих петербуржцев, выяснилось, что один из них 63-летний учитель хорового пения из школы № 483 Выборгского района. В тот момент мальчик вспомнил еще и об адресе в Новом Девяткино.

Отметим, что Следком Петербурга нашел дополнительный эпизод в деле по той части второй статьи 135 УК РФ, возбужденной еще в мае прошлого года в отношении петербуржца. Арестованный получил уголовное дело за распространение детской порнографии.