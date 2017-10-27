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Турнир M-1 Challenge: петербуржец Данила Приказа одолел спортсмена из Ингушетии

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В пятницу, 27 октября в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Поединок между спортсменом из Ингушетии Ахмадханом Оздоевым и представителем колпинского клуба Fightspirit Данилой Приказа завершился победой второго.

В пятницу, 27 октября в Дворце спорта "Ледовый" в Петербурге проходит международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. "Гвоздь" вечера - бой между Сергеем Романовым из Сечь PRO и чемпионом мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексеем Кунченко.

А пока главный бой не начался, жители и гости Северной столицы смотрели поединок между спортсменом из Ингушетии Ахмадханом Озодоевым и представителем колпинского клуба FightSpirit Данилой Приказа. В результате упорной борьбы победил петербургский спортсмен.

Впереди бой между победителем Road To M-1 Germany Сашей Шарма и Залимбегом Омаровым.  

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Картина дня

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