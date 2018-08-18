В Петербурге проходит день бездомных животных

Мероприятие проходит в Музее кошки.

В субботу, 18 августа в Петербурге отмечают Всемирный день бездомных животных. Мероприятие проходит в Музее кошки.

Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять кадры с праздника. На видео запечатлены кошки, сидящие в открытых корзинках. Питомцы находяться в специальном шатре, на виду у потенциальных хозяев.

Всемирный день бездомных животных призван обратить внимание людей на проблему "пушистых беспризорников". Волонтеры устраивают концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным (в основном собакам и кошкам). Посетители смогут взять пушистого друга под свою опеку.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 18.00

Видео: Piter.tv