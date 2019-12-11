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В Петербурге продолжаются пикеты в поддержку фигурантов "Ростовского дела"

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Акция проходит не только в Северной столице, но и в других городах России.

В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку фигурантов "ростовского дела". Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем происходящего у Гостиного двора.

На пикет в 17:00 вышел участник движения "Весна". Активисты молодежного объединения выступили против решения Ростовского суда по делу о "массовых беспорядках". Двух молодых людей приговорили к шести с половиной годам ИК строгого режима.

По информации в официальной группе "Весны" ВКонтакте, пикет также проходил вчера, 10 декабря. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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