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В Петербурге продаётся почти 3 тыс. комнат
Сегодня, 10:31
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В Петербурге продаётся почти 3 тыс. комнат

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Объём предложения с начала года вырос на 64%. 

В понедельник, 31 октября, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились результатами анализа объема предложения комнат в Петербурге. Так, объем предложения с начала года вырос на 64%.

В октябре на рынке комнат экспонируется 2928 комнат. В абсолютных значениях рост числа, продаваемых объектов, увеличился на 1143 единицы. 

Больше всего предложений зафиксировали в Адмиралтейском районе города, где количество комнат в продаже вырос на 160 единиц. В этой части города продаётся 412 объектов, что 63,49% больше, чем в январе. 

Также значительный рост предложений был отмечен в Невском (выросло на 80,82% до отметки в 264 комнаты) и Кировском районах (на 100%, до 214 комнат).

Самый значительный рост предложения в процентном отношении отметили в Приморском районе. Сейчас там продаётся 125 объектов, что больше на 123%. 

Наиболее доступная комната в 9 "квадратов" стоит 1,05 млн рублей в Красном Селе в общежитии. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, продажа комнат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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