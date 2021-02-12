В Петербурге продаётся почти 3 тыс. комнат

Объём предложения с начала года вырос на 64%.

В понедельник, 31 октября, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились результатами анализа объема предложения комнат в Петербурге. Так, объем предложения с начала года вырос на 64%.

В октябре на рынке комнат экспонируется 2928 комнат. В абсолютных значениях рост числа, продаваемых объектов, увеличился на 1143 единицы.

Больше всего предложений зафиксировали в Адмиралтейском районе города, где количество комнат в продаже вырос на 160 единиц. В этой части города продаётся 412 объектов, что 63,49% больше, чем в январе.

Также значительный рост предложений был отмечен в Невском (выросло на 80,82% до отметки в 264 комнаты) и Кировском районах (на 100%, до 214 комнат).

Самый значительный рост предложения в процентном отношении отметили в Приморском районе. Сейчас там продаётся 125 объектов, что больше на 123%.

Наиболее доступная комната в 9 "квадратов" стоит 1,05 млн рублей в Красном Селе в общежитии.

Фото: Piter.tv