В Петербурге припарковать автомобиль станет дороже

Минтранс опубликовал документ, где разработана система определения стоимости паркинга в городах России.

Министерство транспорта опубликовало документ, где разработана система определения стоимости паркинга в городах России. Об этом сообщает "78".

Согласно документу, цента парковочного места будет рассчитываться исходя из заполненности стоянки, времени пребывания автомобиля на ней, а также от самого места, на которое падет выбор водителя.

К примеру, если на паркове будет 85% и больше свободного места, то оставить машину там можно будет бесплатно. При заполненности паркинга от 55% тариф составит 41 рубль за 20 минут, если заполненность будет еще больше — 100 рублей за тот же промежуток времени.

Час стоянки будет стоить 1,5 базовых тарифа. Если машина находится на парковке больше часа - 2 тарифа. Таким образом для петербуржцев при загруженности паркинга на 55% его стоимость за час составит 61,5 рублей.

Помимо этого, в документе было предложено снизить цену на парковки рядом с конечными станциями метро и пересадочными узлами на другие виды общественного транспорта.