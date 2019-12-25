В Петербурге предприниматель отдал мошенникам 120 тысяч рублей за билет на "Евро-2020"

Он хотел приобрести VIP-билеты на матч между сборными России и Финляндии.

В полицию Петербурга обратился 45-летний заместитель директора одной из крупнейших лизинговых компаний России и заявил, что стал жертвой мошенников. Мужчина отдал незнакомцам крупную сумму денег за билет на матч "Евро-2020". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший нашел объявление о продаже VIP-билета на матч между сборными России и Финляндии в интернете. Он связался с продавцом и перевел ему 120 тысяч рублей. В результате предприниматель остался без билета и денег.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемых ищет полиция.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Матчи состоятся с 11 июня по 11 июля в 11 городах стран-членов УЕФА. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее мы писали, что в Петербурге введут усиленные меры безопасности на время проведения Евро-2020.

Фото: pixabay.com