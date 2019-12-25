В Петербурге предложили увековечить память участников Таллинского прорыва

Петербург предложил отметить подвиг моряков, прорвавшихся из Таллина в 1941 году.

В Петербурге предложили сделать 28 августа памятной датой в честь Таллинского перехода 1941 года. Соответствующий законопроект губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города.

Инициатива направлена на сохранение памяти о прорыве кораблей и судов Балтийского флота из осажденного Таллина в Кронштадт во время Великой Отечественной войны. По словам губернатора, морякам пришлось преодолевать минные заграждения, отражать атаки авиации и торпедных катеров, а также выдерживать артиллерийские обстрелы.

Переход начался 28 августа 1941 года. Из Таллина вышли 225 кораблей и судов, но до Кронштадта добрались 163. Операция стала одним из значимых эпизодов битвы за Ленинград.

Как отметил Беглов, благодаря переходу Балтийский флот сохранил значительную часть кораблей и подготовленных экипажей, которые позднее участвовали в обороне города. Память о моряках увековечена в памятниках на Васильевском и Гутуевском островах.

В последние годы перечень памятных дат Петербурга пополнили День героической защиты острова Сухо и День города Мариуполя, являющегося городом-побратимом Северной столицы. Если законопроект одобрят, 28 августа также включат в городской календарь памятных дат.