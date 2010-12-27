Безымяный сквер на Авиаконструкторов назвали в честь присоединения Крыма

На официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга жителей проинформировали о создании в городе Крымского сквера и Салтыковского сада.Безымянные территории получили названия днем 31 июля. Постановление уже подписано чиновниками.
Как отмечается в сообщении, решение о переименовании принималось с учетом мнения членов топонимической комиссии города. В результате обсуждений объект по проспекту Авиаконструкторов, 18 получил название в честь полуострова Крым.
Напомним, что благоустройство данной территории началось еще два года назад, с момента присоединения Россией Крыма. Память о данном событии местные власти решили увековечить в качестве зеленого насаждения. Рабочие высадили там кустарники и деревья.
Фото: Piter.tv