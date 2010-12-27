В Петербурге появится первый в России Центр помощи мужчинам, подвергшимся насилию

За помощью можно обратиться как лично, так и дистанционно.

В Петербурге откроется первый Центр помощи мужчинам, ставшими жертвами насилия. Организаторы проекта сообщили, что в России, в отличие от других стран, статистики пострадавших мужчин никогда не существовало.

Представители центра отмечают, что даже такие знаменитые люди, как Честер Беннингтон, Тайлер Перри, Оззи Осборн, Мерелин Мэнсон, Тим Ротт, Шайя Лабаф, Майк Тайсон в юности и будучи взрослыми были подвергнуты сексуальному насилию. Так, например, в США по статистике 2,8 миллиона представителей сильного пола подвергались насилию.

К сожалению, в нашей стране мужчина, подвергшийся любому роду насилия, в большинствеслучаев не обращается за юридической или психологической помощью. Особенности нашегоменталитета таковы, что признаться в произошедшем очень стыдно. Усугубляет ситуацию то, что обратиться им некуда. Центр "Двоеточие"

Несмотря на то, что данная проблема в обществе игнорируется, у мужчин формируются психологические травмы, которые накладывают отпечаток на всю жизнь. Именно по этой причине психологи из Петербурга решили объединиться и создать первый в России Центр для мужчин, пострадавших от насилия.

Для оказания помощи более широкому кругу населения страны было организована три вида оказания помощи: очное общение с психологом, общение в скайпе, а также консультации по электронной почте. Каждый обратившийся может получить бесплатно 5 психологических и одну юридическую консультацию.