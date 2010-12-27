В Петербурге появился новый музей, посвященный техническому образованию

Власти надеются привлечь внимание молодежи к получению профессионального технического образования.

В Петербурге открывается новый государственный музей. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города. Основная экспозиция заведения будет посвящена истории профессионального образования. Кроме этого на территории Музея можно будет приобрести изделия, которые будут созданы руками студентов местных профессиональных образовательных учреждений.

Экскурсоводы проведут гостей по становлению системы технического образования в Северной столице, расскажут об истории направления с инициативы Петра Первого до ситуации в современном мире.

Музей размещен в отреставрированном корпусе на Синопской набережной, 64. Церемония открытия намечена на 15 часов 29 августа.

Фото: Piter.tv