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В Петербурге введут знак отличия для волонтеров
Сегодня, 14:14
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lesjasap
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В Петербурге введут знак отличия для волонтеров

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Самые целеустремленные добровольцы будут получать правительственную награду.

В Петербурге появится награда для самых трудоспособных волонтеров города. На премии будет значится надпись: "За вклад в развитие добровольческой деятельности". Об этом сообщили в Администрации Северной столицы. Вопрос о необходимом поощрении поднял вице-губернатор Константин Серов.

Наши волонтеры прекрасно проявили себя на футбольных мероприятиях. Кубок конфедераций 2017 года стал отличной тестовой площадкой для чемпионата мира. Во время проведения самого чемпионата в этом году в Петербурге были задействованы 2300 волонтеров, и их профессионализм высоко оценили гости города со всего мира

отметил спикер

Как добавили власти Петербурга, разработкой проекта занимается Комитет по молодежной политике.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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