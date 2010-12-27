В Петербурге введут знак отличия для волонтеров

В Петербурге появится награда для самых трудоспособных волонтеров города. На премии будет значится надпись: "За вклад в развитие добровольческой деятельности". Об этом сообщили в Администрации Северной столицы. Вопрос о необходимом поощрении поднял вице-губернатор Константин Серов.

Наши волонтеры прекрасно проявили себя на футбольных мероприятиях. Кубок конфедераций 2017 года стал отличной тестовой площадкой для чемпионата мира. Во время проведения самого чемпионата в этом году в Петербурге были задействованы 2300 волонтеров, и их профессионализм высоко оценили гости города со всего мира

отметил спикер