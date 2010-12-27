В Сестрорецке открыли улицу имени писателя Михаила Зощенко

В Курортном районе появилась улица Михаила Зощенко.

В Санкт-Петербурге появилась улица имени писателя Михаила Зощенко. Автор удостоился почета в Курортном районе города. Приказ об утверждении данного наименования подписал глава Северной столицы Георгий Полтавченко. Документ выложен на официальном сайте Смольного.

Сообщается, что улица Михаила Зощенко начинается от пересечения с Дубковским шоссе и проходит до Полевой улицы в городе Сестрорецк. Именно там классик XX века жил и работал. Писатель сочинял произведения на собственной даче. В честь именитого жителя в Сестрорецке также названа центральная библиотека. В городе установлен памятник автору. Могила Зощенко располагается на местном кладбище.

Напомним, что в Курортном районе ежегодно с 1994 года проходят “Зощеновские чтения”. На них собираются поклонники творчества писателя, а также молодые современные сатирики.

