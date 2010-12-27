В СПб появилась еще одна подгруппа по проведению пенсионного референдума

Собрание активистов состоится на день раньше, чем у "конкурентов".

Днем 15 августа в ЦИКе Петербурга зарегистрирована инициативная группа,которая хочет самостоятельно провести референдум о пенсионном возрасте. Об этом сообщили представители Горизбиркома. Предложение в организацию поступило от трех частных лиц.

Напомним, что в ближайшее время в Петербурге пройдет согласованный референдум, который организован сторонниками КПРФ. Именно в этот же день и хочет провести свое мероприятие вторая группа активистов. Последние предлагают внести для граждан города вопрос с формулировкой: Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?". Смысл перекликается с вопросом коммунистов.

Первое собрание новой подгруппы пройдет на день раньше, чем у петербургских сторонников КПРФ.

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