В Петербурге полиция пресекла деятельность "серых" банкиров

В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм.

Во вторник, 21 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что городская полиция пресекла деятельность "серых" банкиров. По данным следствия, злоумышленники незаконно обналичили 150 миллионов рублей.

Сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия: по подозрению в преступлении задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы. Деньги "прокручивали" через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговле табачной продукцией. Таким образом за два года обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей.

Полиция изъяла финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия. Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv