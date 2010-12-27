В Петербурге мужчина пытался сбежать от Росгвардии с наркотиками в трусах

Бойцы Росгвардии поймали мужчину с большой партией наркотиков. Подозреваемый попытался сбежать от сотрудников вневедомственной охраны, но у него не вышло.

Отряд сотрудников вневедомственной охраны в четверг, 14 декабря, задержали 29-летнего подозреваемого с внушительной партией наркотиков. В половину второго дня около дома 48 на Кузнецовской улице мужчина увидел патрульную машину и ускорил шаг, а после и вовсе попытался скрыться во дворах. Но сотрудники Росгвардии поймали его и отвезли в отделение полиции.

Правоохранители нашли у задержанного 47 пакетов с подозрительными веществами. Их парень распихал в рукава куртки, носки, нижнее белье. В 33 пакетах лежал бежевый порошок, а в 13 – неизвестные таблетки. Порошок уже идентифицировали как амфетамин. Содержание таблеток пока определяют.

Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, сейчас проходит проверка. Правоохранители выясняют причастность задержанного к аналогичным делам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти