В Петербурге почтят память моряков подлодки "Курск"

В городе отслужат панихиду и отдадут воинские почести погибшим на "Курске".

Клуб моряков-десантников и ветеранов Военно-морского флота России днем 12 августа почтят память погибших на подводном крейсере "Курск". Трагическое событие произошло 18 лет назад. Об этом сообщили активисты организации.

По сведениям от участников, в 12 часов в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужат панихиду. В 14 часов родные и близкие команды "Курска" встретятся на Серафимовском кладбище. Именно там захоронены жертвы, служившие на затонувшем судне. В могилах покоятся 32 человека.

Напомним, что по официальной версии на "Курске" произошел взрыв торпеды. В результате произошел пожар. Не выжил ни один из 118 членов экипажа.

Фото: Вконтакте/Клуб моряков-десантников