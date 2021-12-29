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В Петербурге неделю разыскивают американку, приехавшую изучать русский язык
Сегодня, 17:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге неделю разыскивают американку, приехавшую изучать русский язык

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Девушка перестала выходить на связь 7 февраля.

В Петербурге продолжаются поиски американской студентки, которая приехала учиться в Санкт-Петербургский государственный университет 28 января. Она перестала выходить на связь с 7 февраля. 

"Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СПбГУ сообщил, что 3 февраля девушка заключила договор на обучение в вузе, а с 7 февраля с ней безуспешно пытались связаться.

В университете отметили, что подали заявление в правоохранительные органы. Розыск продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: американская студентка, петербург, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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