В Петербурге планируют установить памятную доску Цою

В Петербурге в Московском районе может появиться памятная доска Цою.

Российское военно-историческое общество поможет установке памятной доски Виктору Цою в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, памятная доска может появиться на доме в Московском районе, где жил музыкант. Однако сроки пока не установлены.

Исполнительного директор РВИО Владислав Кононов рассказл основатель группы Алексей Рыбин попросил оказать содействие в установке памятной доски Виктору Цою.

Сейчас эскизов доски пока нет, также еще предстоит согласовать задуманное с чиновниками.

Фото: "ВК" - "Виктор Цой"