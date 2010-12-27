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В Петербурге планируют установить памятную доску Цою
Сегодня, 13:51
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Shdaria
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В Петербурге планируют установить памятную доску Цою

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В Петербурге в Московском районе может появиться памятная доска Цою.

Российское военно-историческое общество поможет установке памятной доски Виктору Цою в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, памятная доска может появиться на доме в Московском районе, где жил музыкант. Однако сроки пока не установлены.
 
Исполнительного директор РВИО Владислав Кононов рассказл основатель группы Алексей Рыбин попросил оказать содействие в установке памятной доски Виктору Цою. 
 
Сейчас эскизов доски пока нет, также еще предстоит согласовать задуманное с чиновниками. 
 
Фото: "ВК" - "Виктор Цой"
Теги: новости петербург , новости спб , памятная доска цою в спб
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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