В Петербурге педагога, заставившему маленьких гимнасток отмывать туалет, устно поругали

Тренеру спортивной школы, за то, что она заставила детей мыть грязные унитазы, сделали устный выговор.

Заведующей отделением художественной гимнастики в спортивной школе олимпийского резерва №1, которая засавила 10-леьних учениц мыть унитазы, на заседании педагогического совета определили наказание в виде устного выговора, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Такое "наказание" заведующая получила из-за срока давности происшедшего. Стоит отметить, что прокуратура Фрунзенского района вынесла постановление наказать виновных. По фактам проверки были выявлены нарушения Трудового кодекса и Конституции.

Родители маленьких спортсменок боятся водить своих детей на занятия, ожидая предвзятого отношения.

Напомним, инцидент произошел в марте 2017 года, но огласку получил только в ноябре. В Петербурге 10-летних гимнасток заставили чистить туалет голыми руками в костюмах для выступления после того, как кто-то испачкал его фекалиями. "Уборку" остановила проходящая мимо юрист школы. Одна из девочек попала в больницу с инфекцией, после чего ее отчислили.