На Московском пассажир такси пострадал из-за аварии с маршруткой

Очевидцы расходятся во мнении, кто виноват в произошедшем.

В Московском районе Петербурга вечером 19 августа произошло серьезное ДТП. В результате столкновения автомобилей пострадал пассажир одного из транспортных средств. Машины ударились друг об друга на перекрестке между улицей Типанова и Московским проспектом.

По сведениям очевидцев, травму получил один из участников дорожного движения: молодой мужчина вышел из иномарки с окровавленной ногой. Он являлся пассажиром такси. Виновником ДТП свидетели событий называют самого шофера, который врезался в маршрутку. Однако, по заявление одного из свидетелей, таксист двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как маршрутчик должен был остановиться на "красный", так как собирался после повернуть направо.

На место были вызваны сотрудники ДПС. Спецмашина с инспекцией прибыли спустя несколько минут после аварии. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Pixabay.com