Во вторник, 19 марта, в Петербурге отпустили из-под стражи юного участника банды АУЕ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Напомним, что 24 августа 2018 года молодой человек вместе с другом украл из магазина алкогольные напитки, а затем в состоянии опьянения на Кирочной улице, нанёс не менее одного удара кулаком в нос гражданину В..
Несовершеннолетний Савелия М. признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Суд назначил молодому человеку 9 месяцев в воспитательной колонии. Однако, из-за того, что он отбыл этот срок его отпустили из-под стражи.
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Фото:pixabay
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