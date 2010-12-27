Петербуржец признан виновным.

Во вторник, 19 марта, в Петербурге отпустили из-под стражи юного участника банды АУЕ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 24 августа 2018 года молодой человек вместе с другом украл из магазина алкогольные напитки, а затем в состоянии опьянения на Кирочной улице, нанёс не менее одного удара кулаком в нос гражданину В..

Несовершеннолетний Савелия М. признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Суд назначил молодому человеку 9 месяцев в воспитательной колонии. Однако, из-за того, что он отбыл этот срок его отпустили из-под стражи.

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