В Петербурге открывается фестиваль малобюджетного кино "Чистые грезы"

Малобюджетные фильмы вновь станут доступны для широкой публики.

В Петербурге стартует фестиваль авторского кино молодых режиссеров "Чистые грезы".Независимые проекты будут показывать в Большом зале Fish Fabrique Nouvelle. Как отмечают организаторы мероприятия, событие возвращается в город после пятилетнего перерыва. В последний раз оно проходило в 2013 году в лофте "Этажи".

Во время новой программы будут презентованы новые работы, а также картины-победители прошлых лет. На каждом сеансе состоится мастер-класс или лекция от известных киноведов или режиссеров.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в Петербурге в 1997 году. Тогда организаторы собирали малобюджетное кино со всего мира.

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