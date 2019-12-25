В Петербурге открыли первое пространство "Кванториум"

Биология, нанотехнологии, виртуальная реальность соединились в одном пространстве.

Презентация первого детского технопарка "Кванториум" состоялась в здании на улице Ушинского в Калининском районе Петербурга 30 октября.

"Кванториум" его создатели представляют как новый формат дополнительного образования. Он объединяет в себе 10 различных научных и инженерных направлений обучения.

Образовательный процесс в "Кванториуме" проходит в квантах – учебных лабораториях совместно с молодыми наставниками из реальных секторов экономики. Вместе с ними дети решают сложные задачи от различных предприятий и создают свои собственные проекты.

Самое главное, чтобы мы хотели бы передать в рамках работы Кванториума, чтобы ребята приобрели необходимые "soft skills" (англ. мягкие навыки), которые сегодня нужны для взаимодействия, для работы, а также "hard skills" (англ. тяжелые навыки) – инженерные навыки, которые нужны на предприятиях. Для нас важно, чтобы этот процесс был практикоориентированый, чтобы ребята не просто совмещали знания и информацию преподавателей, а искали ответы на вопросы рассказала на открытии Валерия Зотова, директор "Кванториума".

Важным для обучения в "Квантории" является желание ребенка, так как весь представленный здесь образованный процесс является бесплатным. Новейшее оборудование и компетентный преподавательский состав помогут не только в обучении, но и создадут все условия, чтобы ребенок научился критически и креативно мыслить.

Цель одна – вырастить гармоничную личность. Мы должны сделать все, чтобы у ребенка, стремившегося заниматься техническим делом, любым из направлений, представленных в "Кванториуме", была для этого самая максимальная возможность отметил глава администрации Калининского района Василий Пониделко.

"Кванториум" начал свою работу в сентябре и за его время к нему присоединилось более 800 обучающихся. В дальнейшем предполагается открытие на базе центра "Кванториум Сити", который будет базироваться уже вне стен зданий, на открытом уличном пространстве.

Фото, текст: Елена Помогайбина / Piter.tv