В Петербурге открыли памятник морским пехотинцам

Его установили на улице Морской Пехоты.

9 июня в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника морским пехотинцам, воевавшим в период Великой Отечественной войны, сообщил портал 78.ru. Их память теперь увековечена на улице Морской Пехоты.

На открытии памятника депутат ЗакСа Денис Четырбок, глава муниципального образования Красненькая речка Александр Абраменко, председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Петербурга Александр Борзенко. Почетными гостями стали ветераны морской пехоты и кадеты.

В завершении торжественного мероприятия к новому памятнику "Подвигу Морских пехотинцев" возложили цветы.

Фото: скриншот Google Maps