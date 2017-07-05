В Петербурге открылась выставка стеклянных арт-объектов без границ

В новом выставочном зале Музея художественного стекла открылась экспозиция Форма без границ. В ней представлены уникальные авторские работы конца XX — начала XXI века, отражающие драматичный этап в истории российского стеклоделия.

В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове открылся новый выставочный зал Музея художественного стекла. Первой экспозицией стала выставка Форма без границ, в которую вошли уникальные авторские произведения из стекла, созданные на рубеже XX–XXI веков.

Как отмечают организаторы, представленные работы отражают сложный и противоречивый период в истории российского стекольного искусства. В то время как крупные заводы продолжали выпускать серийную продукцию, в экспериментальных мастерских художники вместе со стеклодувами создавали объекты, лишённые утилитарной функции. Стекло раскрывало свои пластические возможности наравне с мрамором или бронзой.

Закрытие многих предприятий в эпоху перемен лишило мастеров привычной базы, но одновременно подарило свободу творчества. В новых условиях, когда частные мастерские не могли конкурировать с заводами, художественный поиск только обострился. Экспонаты выставки демонстрируют, как из дефицита ресурсов родился смелый авторский язык, открывший новые грани работы с хрупким материалом.

Фото: ЦПКиО им. С.М. Кирова