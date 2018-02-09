В Петербурге открылась выставка старинных часов

В центре Петербурга открылась выставка исторических часов. Более ста лет назад первые часы марки «Longines» были отправлены в Петербург, об этом свидетельствуют архивные записи мануфактуры.

Марка часов уникальна не только своим элегантным дизайном и утончённостью вкуса, но и тем, что они служили хронометром международных спортивных соревнований. Ни один чемпионат не обходился без них. Часы позволяли с точностью до секунды определять результаты состязаний.

Совсем не случайно, выставка состоялась именно в салоне Бурэ. 140 лет назад, первым, кто приобрёл часы этой марки был Павел Бурэ, который и привёз их на российский рынок. Сегодня гости салона смогли увидеть не только архивные документы, позволяющие проследить историю марки, но и часы 19 века. На сегодняшний день данный бренд представлен в 150 странах по всему миру.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Мила Сосновцева, Ксения Крохина