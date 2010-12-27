В Петербурге открылась конференция, посвященная прибытию Хо Ши Мина в Петроград

Мероприятие состоялось во время Российско-Вьетнамского культурно-делового форума.

В Смольном прошла конференция, посвященная к 95-летию первого визита основателя компартии Вьетнама Хо Ши Мина в Петроград. Об этом 17 мая сообщает издание "Мойка 78".

Конференция состоялась во время Российско-Вьетнамского культурно-делового форума. Губернатор Георгий Полтавченко, присутствующий на мероприятии, отметил, что Россию и Вьетнам на протяжении долгих лет объединяют дружеские связи.

Власти города выстраивают конструктивное сотрудничество, которое основано на уважении к совместному прошлому. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт- Петербурга.

На форум приехали член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама и секретарь городского комитета Хошимина Нгуен Тхиен Нян. Отметим, что Северная столица является одним из ведущих мировых лидеров по подготовке специалистов по вьетнамскому языку и культуре.

Фото: www.gov.spb.ru