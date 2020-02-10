В Петербурге отгремело Big Love Show 2020

В Санкт-Петербурге 7 февраля отгремело ежегодный праздник всероссийского масштаба - Big Love Show. С яркими выступлениями город на Неве посетили самые популярные и любимые исполнители.
Поздравить петербуржцев с предстоящим праздником влюбленных со сцены Ледовой арены в формате 360, приехали Дима Билан, Полина Гагарина, Max Barskih, Artik & Asti, Ёлка, Burito, Юлиана Караулова, NILETTO Мот, Егор Крид, Zivert и другие любимые исполнители и их танцевальные коллективы.
Кстати, уникальное событие в этот раз связано не только с праздником влюбленных. Масштабное шоу со светомузыкой и спецэффектами приурочено к 20-летию радиостанции Love Radio.
Big Love Show – главный праздник Love Radio. Ежегодно он проходит на самый крупнейших площадках страны, объединяя десятки тысяч слушателей по всей России. В 2020 году шоу отргемело в двенадцатый раз.
Видео, фото: Piter.TV
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