В Петербурге в суде рассмотрят дело Сабира Садыкова, убившего сотрудника ФСИН

Следственный комитет рассказал о судебном разбирательстве над убийцей должностного лица надзорного ведомства.

В Петербурге под суд пойдет местный житель, который обвиняется в убийстве представителя ФСИНа. Фигуранту дела 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным сотрудников ведомства, Сабир Садыков весной 2017 года совершил убийство начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Специалисты отмечают, что мужчина решился на такой шаг не самостоятельно: его подговорил друг, Сергей Князев. Подстрекатель являлся заместителем начальника УФСИН. Он попросил Садыкова помочь ему скрыть совершенное преступление, относящееся с коррупционным действиям. Погибший был подчиненным Князева и мог раскрыть схему.

Садыков выбрал для убийства огнестрельный пистолет Макарова, который обладает бесшумностью. В сотрудника ФСИНа попало не менее семи пуль. Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области, куда погибшего заманили. Стоит добавить, что представитель ведомства не сразу скончался. В течение пяти дней врачи боролись за жизнь пациента, но не смогли справиться с тяжестью последствий стрельбы.

Садыков раскаялся и полностью признался в содеянном. Он согласился сотрудничать со следствием. В ближайшее время судебная инстанция вынесет фигуранту вердикт.

Фото: Piter.tv