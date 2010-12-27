В Петербурге офицерам дали срок за воровство 5 млн на госзакупках

Подсудимые не признали свою вину.

Гарнизонный военный суд Петербурга избрал меру пресечения офицерам, обвиняемым в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Пятеро фигурантов дела не признали свою вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Открытое судебное заседание прошло 2 октября. Участниками уголовного дела являются офицеры Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (ВАМТО) и учредители компании "СевЗапТрейдинг". Все обвиняемые входили в состав "Контрактной службы", которая закупала все необходимое для учреждений и филиалов.

Было установлено, что злоумышленники в 2015 году придумали, как получить деньги обманным путем, для этогго было создано ООО "СевЗапТрейдинг". За время существования компании мошенники заключили 41 контракт на сумму более 31 млн рублей, из них удалось похитить около 5 млн.

Андрея Зырина лишили воинского звания "Старший лейтенант" и назначили ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Клименко получил 2,5 года в колонии общего режима, Кирилл Летягин - 2 года в колонии общего режима, а Ирина Зырина - 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

Старший лейтенант Максимов заплатит штраф в размере 200 тыс.рублей.

Гражданский иск Минобороны РФ был удовлетворен.

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