В Петербурге объявлен конкурс на поставку 81 трамвая

Поставки начнутся во втором квартале 2022 года и продолжатся до 2023 года.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили, что объявлен открытый электронный аукцион на поставку двух- и трехсекционных двухкабинных трамваев для СПб ГУП "Горэлектротранс". В общей сложности предприятие должно приобрести 81 трамвай.

Поставленные трамваи должны соответствовать требованиям по качеству, комфорту, безопасности перевозок пассажиров и багажа. В том числе должна присутствовать система приоритетного проезда общественного транспорта, дистанционное управление стрелочными переводами, система кругового обзора для удобства маневрирования, система автоматического подсчета пассажиров. Также необходимы климат-контроль, отдельная от салона кабина водителя.

Поставлять трамваи будут до конца 2023 года.

Фото: Piter.tv