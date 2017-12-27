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В Петербурге гражданку Китая лишили 135 тысяч рубей
Вчера, 16:46
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Shdaria
763

В Петербурге гражданку Китая лишили 135 тысяч рубей

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В Петербурге обокрали китаянку, вытащив с рюкзака ее кошелек.

В Санкт-Петербурге гражданке Китая пришлось обратится в полицию петербургского метрополитена с заявлением о краже кошелька.
 
По рассказам пострадавшей, 26 января девушка находилась на автобусной остановке на Алтайской улице, открыв свой рюкзак, она обнаружила, что кошелек пропал. Также она уточнила, что в нем находилась крупная сумма денег в разной валюте, а также банковские карты. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.
 
Однако когда и в каком месте могли стащить кошелек, жительница Китая не предполагает. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Теги: новости спб , обокрали китаянку , происшествия спбю
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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