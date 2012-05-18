Специалисты назвали самую перспективную профессию настоящего времени

Самыми высокооплачиваемыми и востребованными сегодня являются специалисты data science.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов рассказал о самой перспективной профессии настоящего времени. По его мнению, самыми высокооплачиваемыми и востребованными сегодня являются специалисты data science. Об этом сообщают российские СМИ.

Филиппов отметил, что студентов, выбравших перспективные профессии, необходимо поощрять и выделять им как можно больше бюджетных мест в вузах. Школьникам же нужно помогать с выбором, рассказывать им о потребностях на рынке труда и в вузах.

Специалисты data science считаются сегодня самыми высокооплачиваемыми. Они занимаются обработкой данных и разработкой искусственного интеллекта. По мнению председателя комитета, именно эту сферу необходимо развивать сейчас.

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