В Петербурге аферисты напали на журналистов и убежали через окна

В Петербурге журналисты пострадали от нападок аферистов.

В Петербурге журналистам помешал работать мужчина, который активно препятствовал видеосъемке сотрудников телеканала "Санкт-Петербург". В результате нападения злоумышленник повредил съемочную технику, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве говорится, что 13 февраля в одной из организаций в Невском районе журналисты телеканала вели видеосъемку. Мужчина из организации, препятствуя видеосъемке, нанес повреждения съемочному оборудованию. Журналисты решили вызвать на место происшествия сотрудников полиции. Правоохранительные органы незамедлительно прибыли на место, задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На сайте телеканала сообщается, что на них напали во время съемки программы "Зона особого внимания".