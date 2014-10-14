В Петербурге начинают собираться вечерние пробки

К четырем часам вечера дорожную ситуацию оценили в 7 баллов.

К вечеру вторника, 22 февраля, в городе начали собираться пробки. Так, к четырем часам дорожную ситуацию оценили в 7 баллов. Предполагается, что загруженность дорог связана с выходным днем завтра. По всей видимости, у многих петербуржцев был короткий рабочий день.

Движение затруднено по Садовой улице, Невскому проспекту, набережной Обводного канала, Лиговскому проспекту, Арсенальной и Синопской набережным, а также Каменноостровскому проспекту, Большой Пушкарской улице, набережной реки Фонтанки.

Через час ситуацию оценят в 8 баллов. К восьми часам вечера дороги станут свободнее.

Фото: Piter.tv