В Петербурге прошел 13-ый форум "Выбираю спорт!"

Впервые организаторы реализовали деловую программу.

В течение двух дней, с 8 по 9 сентября в Петербурге проходил форум "Выбираю спорт". Мероприятие было организовано на территории КВЦ "Экспофорум" и проходило уже в XIII раз. В событии приняли участие около сотни организаций, представляющих физкультурно-спортивную отрасль Северной столицы. На площадке было презентовано более 80 видов спорта.

Отметим, что форум создан под управлением Комитета по физкультуре и спорту. Основной задачей организаторов стало представление перед местными жителями различных направлений, а также возможность записаться всем желающим на понравившиеся секции. Занятия проводятся для горожан бесплатно.

Напомним, что в 2017 году в мероприятии приняли участие более 57 тысяч петербуржцев. В 2018 году впервые организаторы подготовили деловую программу, "круглые столы" и лекции. Со следующего года форум будет носить международный характер.

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