В Петербурге начал работать образовательный интенсив для вожатых

Он направлен на реализацию бесплатного обучения вожатых в области медиа и современных технологий.

Во вторник, 15 февраля, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили Piter.tv, что в Петербурге начал работу проект "Цифровой вожатый".

Проект направлен на реализацию бесплатного обучения вожатых в области медиа и современных технологий и реализуется при поддержке Университета имени М. А. Бонч-Бруевича и Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодёжь".

Занятия будут проходить как онлайн, так и офлайн. Участников научат вести соцсети, использовать цифровые технологии в игротехнике, редактировать фото и видео, организовывать работу онлайн-лагеря и другое.

С 10 до 24 февраля можно зарегистрироваться по ссылке.

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