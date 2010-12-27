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В Петербурге на скалодроме сорвался ребенок и получил тяжелые травмы
Сегодня, 14:06
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Shdaria
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В Петербурге на скалодроме сорвался ребенок и получил тяжелые травмы

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В Петербурге разбился несовершеннолетний мальчик, упав с высоты в развлекательном парке.

В среду, 25 июля, в спортивно-развлекательном комплексе, расположенном на Софийской улице, дом №14, с семиметровой высоты сорвался несовершеннолетний посетитель. 

По предварительной информации, ребенок получил черепно-мозговую травму. Вскоре после происшествия пострадавшего доставили в детскую больницу им. Раухфуса. В медицинском учреждении врачи зафиксировали у мальчика перелом носа и ушиб мозга.

В настоящее время состояние ребенка неизвестно. 

Сейчас прокуратура Фрунзенского района проверяет экстрим-парк "Энергия высоты", в связи со случившейся ситуацией. Специалисты выяснят, соблюдали ли сотрудники парка требования безопасности при оказании развлекательных услуг.

Фото: "ВК" - Скалодром "Энергия Высоты"

Теги: новости петербург , новости спб , происшествия скалодром
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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