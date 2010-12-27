В Петербурге на продажу выставили бывший "Мерседес" Михаила Боярского

Нынешний владелец иномарки продает машину.

На продажу выставлена машина, которая ранее принадлежала известному петербургскому актеру Михаилу Боярскому и консулу Японии в России. За раритетное транспортное средство пытаются получить 400 тысяч рублей. Автомобиль 1986 года выпуска, а пробег составляет 240 тысяч километров. Внутри салон обшит деревянной обшивкой. Предложение о покупки увидели пользователи сервиса "Юла".

По сведениям от продавца, первым хозяином машины стал японский консул. Автомобиль создавался по его специальному заказу в 80-е годы. Вторым владельцем стал Боярский. Об этом свидетельствуют данные ПТС. После этого машина перешла в руки родственников артиста. Именно один из их представителей и занимается реализацией иномарки.

Фото: сайт "Юла"