В Петербурге на перекрестке Наставников и Ударников неизвестный открыл огонь по автомобилям

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия и подробности инцидента.

Сегодня вечером, 6 марта, на перекрестке Наставников и Ударников в Санкт-Петербурге дорожный конфликт перешел в стрельбу.

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось сообщение с фотографиями. По словам очевидца, водители не поделили дорогу, и произошел конфликт. Один из участников перепалки достал оружие и произвел выстрел, после чего хотел уехать с места происшествия, но зацепил другое авто. Пуля никого не ранила, так как попала в кузов машины.

Как сообщает Фонтанка, водитель "Шевроле Тахо" решил расчистить себе дорогу и достал "Осу" и направил оружие в оппонента. Мужчину спасла реакция, он газанул и ушел с траектории пули, которая застряла в кузове автомобиля. После произведенного выстрела стрелявший, сел в машину и поехал, но врезался в другой автомобиль. Два других водителя навалились на зачинщика конфликта с кулаками. В кулачном бою стрелок получил ранения и был госпитализирован с травмами в больницу.

Что было на самом деле предстоит выяснить полиции. На месте происшествия работают МЧС, ДПС, "скорая". Движение в этом районе сильно затруднено.

Фото: ВК, ВК, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб